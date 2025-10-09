Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (8. Oktober, 21:40 Uhr) eine Tankstelle auf der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße überfallen. Der Mann soll ein Messer mitgeführt und von einer Mitarbeiterin (52) Bargeld gefordert haben. Samt Beute flüchtete der Räuber fußläufig in Richtung Am Driesenbusch.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er soll Mitte 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine FFP2-Maske, eine graue Wollmütze, eine braune Lederjacke, eine Jeanshose und schwarze Lederhandschuhe. Die Beute verstaute er in einer grauen Stofftasche.

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

