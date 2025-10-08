PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Versuchte Brandstiftung an Lkw - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 27-Jähriger verständigte bereits am Freitag (3. Oktober, 20:10 Uhr) die Polizei, weil ein bislang Unbekannter im Bereich der Franz-Schubert-Straße / Richard-Wagner-Straße versucht haben soll, einen Lkw anzuzünden.

Der Mann aus Oldenburg berichtete den Beamten, dass er Flammen an dem Lkw feststellte und den Brand löschte.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

