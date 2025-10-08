Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Verkehrsunfallflucht führt zu ungewöhnlichem Fund - 57-Jähriger mit Gullideckeln auf Ladefläche gestellt

Duisburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht haben Polizeibeamte bereits am Sonntagmittag (5. Oktober, 14:15 Uhr) im Bereich Immendal / Walzenstraße einen 57-jährigen Mann mit einem Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen angehalten.

Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter gegen zwei geparkte Autos prallte und zusätzlich eine Hauswand beschädigte. Die alarmierten Polizisten trafen den mutmaßlichen Unfallverursacher kurze Zeit später an. Auf Aufforderung öffnete der Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit die Schiebetür zur Ladefläche seines Transporters. Dort entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Gullideckel, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammen.

Da der Verdacht bestand, dass der 57-Jährige Alkohol getrunken haben könnte, führten die Beamten bei ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durch - dieser verlief positiv. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Polizisten stellten den Transporter samt Inhalt sowie den Führerschein des Mannes sicher. Die Ermittlungen zu der Herkunft der Gullideckel dauern an. Der 57-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell