Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (8.Oktober, 15:25 Uhr) kam es an der Lüneburger Straße im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr hat das Gebäude geräumt. Verletzte gab es nicht. Die Duisburger Kripo ermittelt jetzt zur Brandursache.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

