POL-DU: Hamborn: Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (8. Oktober, 21:40 Uhr) eine Tankstelle auf der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße überfallen. Der Mann soll ein Messer mitgeführt und von einer Mitarbeiterin (52) Bargeld gefordert haben. Samt Beute flüchtete der Räuber fußläufig in Richtung Am Driesenbusch. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem ...

mehr