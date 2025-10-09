POL-DU: Hamborn: Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses
Duisburg (ots)
Am Mittwochnachmittag (8.Oktober, 15:25 Uhr) kam es an der Lüneburger Straße im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Feuerwehr hat das Gebäude geräumt. Verletzte gab es nicht. Die Duisburger Kripo ermittelt jetzt zur Brandursache.
