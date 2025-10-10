POL-DU: Fahrn: Auto kollidiert mit 15-jährigem E-Scooter-Fahrer
Duisburg (ots)
Am Donnerstagmorgen (9. Oktober, 9 Uhr) hat ein Autofahrer (51) im Kreuzungsbereich Aldenrader Straße / Breite Straße einen 15-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter erfasst. Er überquerte gerade einen Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß kam.
Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Jugendliche und zog sich Verletzungen zu. Eine Zeugin reagierte sofort und leistete Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst eintraf. Dieser brachte den 15-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der Seat-Fahrer erlitt einen Schock.
Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
