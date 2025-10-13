Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Frau an Geldautomat ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Oktober) erstattete eine Frau (39) bei der Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof eine Anzeige wegen Raubes. Sie schilderte den Einsatzkräften, dass sie gegen 1 Uhr auf der Königstraße in unmittelbarer Nähe zur Landgerichtsstraße Geld abheben wollte. Hierbei wurde sie von vier jungen Männern und einer Frau dazu aufgefordert, ihre Umhängetasche auszuhändigen. Weil die 39-Jährige sich weigerte, zog die Täterin so lange an der Tasche, bis sie diese loslassen musste.

Mit der Beute floh die Tätergruppe in unbekannte Richtung.

Die Täterin soll schlank, etwa 40 bis 45 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß sein. Sie soll schulterlanges blondes lockiges Haar haben. Zur Tatausführung trug sie eine dunkle Winterjacke. Ihre Komplizen sollen zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein. Einer trug eine blaue Hose, eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkelgrüne Basecap.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell