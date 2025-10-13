Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Auseinandersetzung bei Amateurfußballspiel

Duisburg (ots)

Während eines Fußballspiels der Kreisliga C zwischen den beiden dritten Mannschaften von den Sportfreunden Hamborn 07 und RWS Lohberg ist es am Sonntagmittag (12. Oktober, 13:25 Uhr) auf dem Vereinsgelände an der Westerwaldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zunächst zwei Spieler der beiden Mannschaften aneinander, nachdem es im Spiel zu einem Körpereinsatz eines Lohberger Spielers gekommen war. In der Folge soll ein Hamborner Spieler mindestens zwei Lohberger angegriffen haben.

Mehrere Spieler und Zuschauer mischten sich daraufhin ein, wodurch sich eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten entwickelte. Ein Teammitglied der Hamborner soll versucht haben, einen am Boden liegenden Lohberger Spieler zu treten. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.

Als Polizeikräfte eintrafen, war die Situation bereits beendet. Vier Personen - zwei Spieler, ein Zuschauer und eine Zuschauerin - erlitten leichte Verletzungen, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Die Polizei Duisburg hat Ermittlungen wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell