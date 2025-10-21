Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmiererei gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, und Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, wurde eine Hauswand im Bereich der Straße In der Klinge mit Graffiti beschmiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besprühten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Fassade. Ein Anwohner alarmierte nach der Entdeckung des Schriftzuges die Polizei. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugen.

Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0273019

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell