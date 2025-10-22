PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Weihnachtliche Klänge mit dem Polizeiorchester Thüringen in der Franzbergschule

Sondershausen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen und die Staatliche Regelschule Franzberg in Sondershausen laden Sie recht herzlich zum diesjährigen Weihnachtskonzert ein.

Am Freitag, den 28. November 2025, spielt das Polizeiorchester Thüringen in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Sondershäuser Franzbergschule ein Benefiz-Weihnachtskonzert, welche zu diesem Anlass in ein weihnachtliches Ambiente eintaucht.

Rund um das diesjährige Weihnachtskonzert erwartet die Besucherinnen und Besucher ein festlich geschmückter Weihnachtsmarkt mit vielen Köstlichkeiten für Groß und Klein, der von den Schülerinnen und Schülern der Staatlichen Regelschule Franzberg liebevoll gestaltet wird. An verschiedenen Ständen gibt es Waffeln, Zuckerwatte und Bratwürstchen. Zudem werden handgefertigte Weihnachtsgestecke und verschiedene Basteleien angeboten - perfekt, um ein Stück Weihnachtszauber mit nach Hause zu nehmen.

Das Konzert wird live übertragen, sodass alle, die im Inneren keinen Platz mehr finden, das Weihnachtskonzert auf dem Weihnachtsmarkt vor der Schule miterleben können.

Lassen Sie sich in einem zweistündigen Konzert mit feierlichen Klängen auf die Weihnachtszeit einstimmen. Bereits in den vergangenen Jahren gastierte das Polizeiorchester Thüringen in Sondershausen und begeisterte die Besucher mit weihnachtlichen Klassikern und festlichen Melodien.

Auch in diesem Jahr liegt uns, neben der Musik, das Miteinander am Herzen: Es werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Ihre Unterstützung kann einen wertvollen Beitrag leisten, um anderen in der Weihnachtszeit Freude zu schenken.

Wichtige Hinweise zum Konzert:

Der Eintritt ist frei. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei erreichbar. Wir bitten die Besucher darum, die umliegenden öffentlichen Parkplätze zu nutzen. Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot.

