Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildschwein beendet Autofahrt - Fahrerin verletzt
Beuren (ots)
Am Dienstagabend befuhr die Fahrerin eines Ford die Landstraße 3080 in Richtung Beuren. Gegen 19.45 Uhr überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Infolge der Kollision kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, weshalb die Straße vorübergehend gesperrt werden musste.
