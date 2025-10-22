PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildschwein beendet Autofahrt - Fahrerin verletzt

Beuren (ots)

Am Dienstagabend befuhr die Fahrerin eines Ford die Landstraße 3080 in Richtung Beuren. Gegen 19.45 Uhr überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Infolge der Kollision kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, weshalb die Straße vorübergehend gesperrt werden musste.

Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

