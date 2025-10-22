PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Bischofferode (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend, gegen 20.45 Uhr, und Dienstag, gegen 14 Uhr, wurde in der Friedensstraße ein Kennzeichen von einem Pkw entwendet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete ein derzeit unbekannter Täter das vordere Kennzeichen eines Opels. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bitten Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0274216

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

