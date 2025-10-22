PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Christian Lutze?

Uder (ots)

Bereits seit Ende Juni wird der 40-jährige Christian Lutze aus Uder im Eichsfeldkreis vermisst. Der Vermisste verließ plötzlich seinen gewohntes Lebensumfeld und ist seither spurlos verschwunden. Seither gibt es keinerlei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Der letzte bekannte Aufenthalt von Christian Lutze ist vom 27. Juni 2025.

Der Vermisste ist 40 Jahre alt, von sehr schlanker Gestalt, etwa 175-180 cm groß und trug bis zum Verschwinden einen Vollbart.

Beim letzten bekannten Aufenthalt trug er eine grau-melierte Sweatjacke, beigefarbene Schuhe der Marke Outdoor, eine graue Jogginghose und einen ausfälligen Rucksack des Herstellers Nike.

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nach dem Vermissten und bittet um Zeugenhinweise, wer den Christian Lutze seit dem Tag des Verschwindens gesehen hat, seinen Aufenthaltsort benennen kann oder etwas zu den Umständen des Verschwindens sagen kann. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0216254

Anm.: Medienvertretern wird die Verlinkung zur Darstellung der Bildnisse des Vermissten zur hiesigen Pressemeldung empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

