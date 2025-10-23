PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto prallt gegen Laterne und erleidet Totalschaden

Ilfeld (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 03 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Harzblick, bei dem ein 22-Jähriger mit seinem Volkswagen von der Fahrbahn abkam und mit einem Laternenmast kollidierte. Die Beleuchtungseinrichtung wurde ebenso wie das Fahrzeug beschädigt. Die Laterne hielt dem Aufprall stand und erlitt einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Auto hatte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

