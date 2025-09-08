PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer im Stadtpark angezündet - Polizei bittet um Hinweise - 2509031

POL-ME: Mülleimer im Stadtpark angezündet - Polizei bittet um Hinweise - 2509031
  • Bild-Infos
  • Download

Wülfrath (ots)

Am Sonntag, 7. September 2025, wurde eine Mülltonne in Wülfrath durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 15:30 Uhr, wie drei Jugendliche im Wülfrather Stadtpark in der Nähe der Düsseler Straße einen Mülleimer aus Metall anzündeten. Ein Zeuge eilte den Tätern nach, konnte diese aber nicht festhalten. Der Brand konnte von den Zeugen gelöscht werden.

Die Jugendlichen, die einen E-Scooter mit sich führten, werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

   - männlich
   - circa 12 bis 16 Jahre alt
   - bekleidet mit einem weißen T-Shirt
   - europäisches Aussehen

Person 2:

   - männlich
   - circa 12 bis 16 Jahre alt
   - bekleidet mit einem weißen T-Shirt
   - europäisches Aussehen

Person 3:

   - männlich
   - circa 12 bis 16 Jahre alt
   - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt
   - europäisches Aussehen

Ob der Brand des Mülleimers in Zusammenhang mit einem Mülltonnenbrand am Freitag, 5. September 2025, im Anemonenweg steht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6112427) ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren