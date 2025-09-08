Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer im Stadtpark angezündet - Polizei bittet um Hinweise - 2509031

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Am Sonntag, 7. September 2025, wurde eine Mülltonne in Wülfrath durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 15:30 Uhr, wie drei Jugendliche im Wülfrather Stadtpark in der Nähe der Düsseler Straße einen Mülleimer aus Metall anzündeten. Ein Zeuge eilte den Tätern nach, konnte diese aber nicht festhalten. Der Brand konnte von den Zeugen gelöscht werden.

Die Jugendlichen, die einen E-Scooter mit sich führten, werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 12 bis 16 Jahre alt - bekleidet mit einem weißen T-Shirt - europäisches Aussehen

Person 2:

- männlich - circa 12 bis 16 Jahre alt - bekleidet mit einem weißen T-Shirt - europäisches Aussehen

Person 3:

- männlich - circa 12 bis 16 Jahre alt - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt - europäisches Aussehen

Ob der Brand des Mülleimers in Zusammenhang mit einem Mülltonnenbrand am Freitag, 5. September 2025, im Anemonenweg steht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6112427) ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell