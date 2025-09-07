POL-ME: Alleinunfall: 11-jähriger Radfahrer schwer verletzt - 2509027

Polizei Mettmann

Alleinunfall: 11-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Mettmann (ots)

Am Freitag, 5. September 2025, wurde ein 11-jähriger Radfahrer in Mettmann bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18:35 Uhr befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad die Breite Straße. Im Einmündungsbereich zur Elberfelder Straße verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mettmanner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell