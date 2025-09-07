POL-ME: Alleinunfall: 11-jähriger Radfahrer schwer verletzt - 2509027
Mettmann (ots)
Am Freitag, 5. September 2025, wurde ein 11-jähriger Radfahrer in Mettmann bei einem Alleinunfall schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 18:35 Uhr befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad die Breite Straße. Im Einmündungsbereich zur Elberfelder Straße verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mettmanner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell