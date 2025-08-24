PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Heimrauchmelder am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Samstag, 23.08.2025, um 13:12 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst hatte. Die Bewohnerin hatte dieses schon eigenständig entfernt. Durch die Feuerwehr wurde der Bereich kontrolliert und die Fenster wurden geöffnet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 04:11 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Bereich der Kaiserstraße am dortigen großen Kreisverkehr alarmiert. Nach den durchgeführten Erkundungen konnte festgestellt werden, dass ein Warnmelder in einem abgestellten Wohnwagen ausgelöst hatte. Leider konnten die Halter des Wagens nicht erreicht werden. Nach Absprache mit der Polizei verschaffte sich die Feuerwehr über ein Seitenfenster Zutritt in den Wohnwagen. Das Warngerät wurde zur Vermeidung von weiteren Fehleinsätzen deaktiviert und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Einsatzende konnte hier nach 60 Minuten gegeben werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

