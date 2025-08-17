Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Wochenende bisher 4-mal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag um 14:54 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel in die Mühlenfeldstraße alarmiert. Eine Person hatte sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen, jedoch befand sich noch Essen auf dem eingeschalteten Herd. Nachdem bereits kurze Zeit nach Alarmierung die ersten Kräfte eintrafen, waren bereits ausgelöste Heimrauchmelder hörbar und Rauch drang aus zwei Fenstern. Ebenfalls konnte ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere Personen in der Wohnung befanden. Durch einen vorgehenden Trupp unter Atemschutz wurde die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, die Pfanne vom Herd entfernt und danach ins Freie verbracht. Anschließend wurden die Räumlichkeiten noch mittels Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen sowie die Polizei eingesetzt. Einsatzende konnte nach 1 Stunde gemeldet werden.

In der Nacht zum Samstag wurde um 01:03 Uhr die Löscheinheit Volmarstein mit dem Stichwort "Person hinter Tür" in die Von-der-Recke-Str. alarmiert. Ein Anwohner hatte Hilferufe gehört und richtigerweise den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte in umgehend vor Ort eintrafen, konnten jedoch keine Rufe mehr wahrgenommen werden. Daraufhin wurden alle Etagen des Wohnhauses und das direkte Umfeld durch die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden überprüft, jedoch ohne weitere Feststellung. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Kräfte kehrten an den Standort zurück. Auch hier waren zusätzlich der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Am Samstagvormittag wurden dann die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes um 11:03 Uhr in die Ruhrstraße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Kräfte wurde der Bereich kontrolliert, es konnte jedoch kein Auslösegrund festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz nach circa 50 Minuten beendet.

Bereits kurze Zeit später - um 12:03 Uhr - ertönten die Funkmelder der Löscheinheit Alt-Wetter erneut. Diesmal wurde ein Kleinbrand im Bereich der Remestraße gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und erkundeten den gemeldeten Bereich. Festgestellt wurde dann die Verbrennung einer Palette in einer Feuerstelle. Der Betreiber wurde aufgefordert das Feuer zu löschen, was dieser auch umgehend durchführte. Zudem wurde darüber aufgeklärt, dass das Verbrennen von Paletten nicht zulässig ist und das Ordnungsamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wird. Die Einsatzkräfte kehrten anschließend an Ihren Standort zurück und konnten den Einsatz nach ca. 40 Minuten beenden.

