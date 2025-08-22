PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Donnerstag, 21.08.2025, um 21:33 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Hier hatte in einem der Wohnhäuser ein Rauchmelder ausgelöst. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde der Bereich erkundet und es konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder im Dachgeschoss ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:53

    FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Klinikgebäude

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn wurden am Montag, 11.08.2025, um 19:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Klinikgebäude in der Lothar-Gau-Straße alarmiert. Hier hatte im ersten Obergeschoss ein Rauchmelder ausgelöst, da der Käse einer Pizza im Ofen zu heiß geworden war. Der Bereich wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:37

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montagmittag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 12:07 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Gebäude im Hülsenweg im Ortsteil Esborn alarmiert. Hier gab der Anrufer an, dass seine Kellerräumlichkeiten unter Wasser stehen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von rund 50 Quadratmetern circa 1,5 Meter unter Wasser stand. Das Wasser wurde mit zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren