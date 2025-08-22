Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Donnerstag, 21.08.2025, um 21:33 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Hier hatte in einem der Wohnhäuser ein Rauchmelder ausgelöst. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde der Bereich erkundet und es konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder im Dachgeschoss ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

