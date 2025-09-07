Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei ermittelt - 2509026

Wülfrath (ots)

Am Freitag, 5. September 2025, wurde eine Mülltonne in Wülfrath durch Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei wegen eines Brands am Anemonenweg gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten Anwohnerinnern und Anwohner die brennende Mülltonne in Höhe der Hausnummer 66 bereits gelöscht. Trotzdem wurde die Kunststofftonne schwer beschädigt.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Anemonenweg verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

