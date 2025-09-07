Polizei Mettmann

POL-ME: Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - 2509028

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Freitagmittag, 5. September 2025, kam es auf der Hauptstraße in Velbert zu einem Zusammenstoß von drei Autos. Vier Personen wurden leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Velberter mit seinem VW Touran die Hauptstraße in Richtung Feldstraße und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 122 rückwärts in eine Parklücke auf der rechten Seite einzuparken. Eine 37-jährige Velberterin fuhr mit ihrem Fiat 500 hinter dem VW und bremste ab. Ein 58-jähriger Fahrer eines Seat Altea bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihm bremste und kollidierte mit dem Fiat, der daraufhin auf den Touran aufgeschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fahrerin des Fiat und ihre 47-jährige Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Seat und die 37-jährige Beifahrerin des VW Touran wurden ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

An den beteiligten Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der Seat und der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Hauptstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell