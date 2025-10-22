PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person bei Explosion verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen ereignete sich am 22.10.2025, gg. 11:00 Uhr eine Explosion. Durch einen bislang unbekannten Gegenstand wurde eine männliche Person schwer verletzt. In der Folge wurde dieser in eine Spezialklinik verbracht. Am Einsatzort waren Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr und den Rettungsdienstes tätig. Die Ermittlungen zum genauen Hergang werden durch Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit Unterstützung von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminamtes geführt und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:56

    LPI-NDH: Polizei such Zeugen nach Diebstahl

    Ellrich (ots) - Am Dienstagabend drang ein derzeit unbekannter Täter um 21.42 Uhr widerrechtlich in den Außenbereich eines Baumarkts in der Straße am Augraben ein. Dort nahm der Täter einen Gasgrill an sich und entfernte sich mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro vom Tatort in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falles ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro - Polizei sucht Zeugen -

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der Wilhelmstraße entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld gegen 11.05 Uhr Aufkleber an einem Wahlkreisbüro. Aktuellen Ermittlungen zu Folge befestigten Unbekannte Täter zwei Sticker mit politischem Bezug auf einer Fensterscheibe des Gebäudes. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld entfernten die Aufkleber und leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren