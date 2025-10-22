Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person bei Explosion verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen ereignete sich am 22.10.2025, gg. 11:00 Uhr eine Explosion. Durch einen bislang unbekannten Gegenstand wurde eine männliche Person schwer verletzt. In der Folge wurde dieser in eine Spezialklinik verbracht. Am Einsatzort waren Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr und den Rettungsdienstes tätig. Die Ermittlungen zum genauen Hergang werden durch Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit Unterstützung von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminamtes geführt und dauern noch an.

