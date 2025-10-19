LPI-G: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Altenburg (ots)
Am Samstag, 18.10.2025, gegen 19:40 Uhr wurde in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt. Der durchgeführte Alkoholtest ergab beim 38-jährigen Seat-Fahrer einen Wert von 1,23 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.
