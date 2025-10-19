LPI-G: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots) - Niederpöllnitz. In der Zeit von Donnerstag den 16.10.2025 13:15 Uhr bis Samstag den 18.10.2025 18:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei gelangten die unbekannten Täter durch gewaltsames Eindringen in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Wohnräume. Die Hausinhaber befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der genaue Wert der entwendeten ...

