Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz gestoppt

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend den 18.10.2025 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:50 Uhr in der Brunnengasse eine Fahrradfahrerin stoppen, welche erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Fahrradfahrerin sollte zuvor einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, in dessen Folge starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 43-Jährigen Fahrerin einen Vorwert von 1,89 Promille. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerin in ein Krankenhaus verbracht, um hier eine beweissichernde Blutentnahme durchzuführen. Gegen die Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich der begangen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

