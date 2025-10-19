PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Diebstahl in Gera - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gera (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Fröbelstraße in Gera zu einem Diebstahl. Die körperlich stark eingeschränkte 81-Jähige Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator auf dem besagten Parkplatz auf dem Weg nach Hause, als ihr plötzlich eine unbekannte weibliche Person entgegentrat. Die unbekannte Täterin entnahm das Portmonee der Geschädigten aus dem Einkaufsbeutel, welcher am Rollator hing, und entnahm das Bargeld. Das Portmonee warf die Täterin auf den Boden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die verwirrte Geschädigte wurde wenig später durch einen unbeteiligten Passanten angesprochen, welcher die Polizei informierte. Die Täterin konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 35 Jahre alt, schwarze Haare, trug zur Tatzeit einen beigen Mantel.

Die Polizei Gera bittet um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen zum Tathergang oder zur Täterin geben kann, kann sich bei der Polizei Gera unter der Bezugsnummer 0271086/2025 melden.

Telefonische Erreichbarkeit Polizei Gera: 0365/829-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 07:46

    LPI-G: Fahren unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

    Gera (ots) - Gera. Am 16.10.2025 gegen 08:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in der Seydelstraße. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der 51-Jährige wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein nahegelgenes ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:45

    LPI-G: Sachbeschädigung an Tennisclub

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 17.10.2025 gegen 20:45 Uhr wurde der Sichtschutz an einem Zaun eines Tennisclubs in der Zwickauer Straße durch bislang unbekannte Täter in Brand gesteckt. Aufgrund der Flammen wurden circa 40 Quadratmeter des Zaunes beschädigt, wodurch nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren