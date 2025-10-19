Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Diebstahl in Gera - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gera (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025 kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Fröbelstraße in Gera zu einem Diebstahl. Die körperlich stark eingeschränkte 81-Jähige Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator auf dem besagten Parkplatz auf dem Weg nach Hause, als ihr plötzlich eine unbekannte weibliche Person entgegentrat. Die unbekannte Täterin entnahm das Portmonee der Geschädigten aus dem Einkaufsbeutel, welcher am Rollator hing, und entnahm das Bargeld. Das Portmonee warf die Täterin auf den Boden und flüchtete in unbekannte Richtung. Die verwirrte Geschädigte wurde wenig später durch einen unbeteiligten Passanten angesprochen, welcher die Polizei informierte. Die Täterin konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 35 Jahre alt, schwarze Haare, trug zur Tatzeit einen beigen Mantel.

Die Polizei Gera bittet um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen zum Tathergang oder zur Täterin geben kann, kann sich bei der Polizei Gera unter der Bezugsnummer 0271086/2025 melden.

Telefonische Erreichbarkeit Polizei Gera: 0365/829-0

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell