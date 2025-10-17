Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Greiz (ots)

Greiz. Bereits am Mittwoch, den 24.09.2025, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in Bad Köstritz, Bahnhofsstraße, auf Höhe Hausnummer 89, nahe der Weißen Elster, ein verletzter Turmfalke aufgefunden. Bei der anschließenden tierärztlichen Versorgung wurde in dessen Oberkörper ein kugelförmiges Bleiprojektil festgestellt. Leider verstarb der Vogel an seinen Verletzungen. Die Polizei leitete dazu ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz ein. Wer den Täter gesehen hat oder weiß, wer auf den Vogel geschossen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0365-8234-1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0252442/2025)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell