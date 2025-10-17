PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Gera (ots)

Gera. Am 16.10.2025 wurden im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr sowohl in der Breitscheidstraße als auch in der Tivolistraße Brände durch einen bislang unbekannten Täter gelegt. Gegen 22:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in der Tivolistraße ein Altkleidercontainer in Brand gesteckt, indem nach bisherigen Erkenntnissen pyrotechnische Gegenstände in den Container geworfen wurden. Daraufhin fing der Inhalt Feuer. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gegen 22:45 Uhr wurde zudem in der Breitscheidstraße auf bislang unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand gesetzt. Aufgrund des Feuers wurden weitere Mülltonnen beschädigt, sodass der entstandene Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt wird. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Glücklicherweise wurde durch die Brandentstehen niemand verletzt. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0270193/2025 und 0270177/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

