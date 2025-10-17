PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Gera (ots)

Gera. Am 16.10.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr unbefugten Zugang zu einer Wohnung eines 55-Jährigen in der Herderstraße. Die unbekannten Täter durchwühlten die persönlichen Gegenstände und entwendeten unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend verließen die Täter die Wohnung unerkannt und flüchteten. An der Wohnungstür entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0270081/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

