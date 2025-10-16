Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: B7 nach Verkehrsunfall über zwei Stunden gesperrt

Altenburg (ots)

Großstöbnitz. Am 15.10.2025 um 11:22 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 zwischen Großstöbnitz und Gleina mit zwei LKW und einem PKW gerufen. Ein 38-jähriger Fahrer eines PKW Ford hatte hier verkehrsbedingt, durch stattfindende Mäharbeiten, bremsen müssen. Hinter ihm fuhr ein MAN-Transporter, dessen Fahrer (65 Jahre) ebenfalls abbremste. Ein dahinter folgender 26-jähriger Fahrer eines Sattelzugs überblickte die Situation allerdings zu spät, fuhr auf den Transporter auf, schob diesen gegen den PKW und kam selbst quer über der gesamten Fahrbahn zum Stehen. Der 38-jährige Ford-Fahrer und die beiden mit im Fahrzeug sitzenden Kinder (8 und 12 Jahre) blieben augenscheinlich unverletzt, wurden zur Kontrolle aber dennoch ins Klinikum gebracht. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Alle drei Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B7 blieb an der Unfallstelle dafür gut zwei Stunden gesperrt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)

