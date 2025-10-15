Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnung in Brand geraten

Greiz (ots)

Greiz. Am 14.10.2025 gegen 09:10 Uhr wurde bekannt, dass es in einem Haus in der Kermannstraße brennen soll. Die Feuerwehr Greiz konnte den Brand im Erdgeschoss des Hauses löschen und Schlimmeres verhindern. Bei der Brandortbegehung ergaben sich erste Hinweise, dass das Feuer durch den Elektroherd ausgelöst wurde. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (BF)

