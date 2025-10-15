Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 65-Jähriger versucht Polizist zu schlagen

Gera (ots)

Gera. Ein 65-jähriger Deutscher sorgte am 14.10.2025 gegen 15:20 Uhr für Unruhe im Krankenhaus in der Straße des Friedens. Der stark alkoholisierte Mann war nicht behandlungsbedürftig, wollte aber auch den Wartebereich der Notaufnahme nicht verlassen. Polizeibeamte, die wegen einer anderen Einsatzmaßnahme zufällig zugegen waren, forderten den Herrn schließlich auf der Ansage des Klinikpersonals nachzukommen. Das passte dem Betrunkenen gar nicht und er versuchte unvermittelt einen Kollegen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Keine gute Idee. Kurz darauf fand sich der 65-Jährige am Boden wieder und verließ schließlich in Handschellen die Notaufnahme. Dabei beleidigte er die Beamten und drohte ihnen und den Umstehenden Schläge an. Den weiteren Nachmittag verbrachte er in der Gewahrsamszelle der Polizei. In der Folge wird er sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich verantworten müssen. (DL)

