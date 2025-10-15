Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Zigarettendiebstahl zur Mittagszeit

Altenburg (ots)

Nobitz. Ein unbekannter Mann nahm sich am 14.10.2025 gegen 12:50 Uhr einen Stoffbeutel aus der Auslage im Kassenbereich eines Supermarktes in der Altenburger Straße, bepackte diesen mit jeder Menge Zigarettenschachteln unterschiedlicher Marken und rannte aus dem Laden. Dort wartete bereits ein silberfarbener Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen und die beiden Diebe rasten davon. Insgesamt erlangten die Täter 86 Zigarettenschachteln mit einem Gesamtwert von etwa 900 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (DL)

