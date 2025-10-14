Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte nach Vorfahrtsunfall auf der L1081 bei Korbußen

Greiz (ots)

Korbußen. Ein 19-jähriger Audifahrer befuhr am 13.10.2025 den Wiesenring und beabsichtigte auf die L1081 in Richtung Gera aufzufahren. Hierbei missachtete er jedoch den dort anfahrenden Fiat eines 78-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der 19-jährige wurde dabei leicht verletzt. Sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch der Fiatfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste im Klinikum behandelt werden. Für die Unfallaufnahme und zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste die Polizei die Unfallstelle für etwa zwei Stunden sperren. (DL)

