PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte nach Vorfahrtsunfall auf der L1081 bei Korbußen

Greiz (ots)

Korbußen. Ein 19-jähriger Audifahrer befuhr am 13.10.2025 den Wiesenring und beabsichtigte auf die L1081 in Richtung Gera aufzufahren. Hierbei missachtete er jedoch den dort anfahrenden Fiat eines 78-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der 19-jährige wurde dabei leicht verletzt. Sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch der Fiatfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste im Klinikum behandelt werden. Für die Unfallaufnahme und zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste die Polizei die Unfallstelle für etwa zwei Stunden sperren. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 10:02

    LPI-G: Nachbarfenster mit Luftgewehr beschossen

    Gera (ots) - Gera. Ein 17-jähriger Deutscher hat am 13.10.2025 ab 17:45 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in der Schossbachstraße gesorgt, da er mit einem Gewehr auf die Fenster eines 66-jährigen Nachbarn (deutsch) geschossen und diese beschädigte hatte. Schutzpolizei und Einsatzunterstützung rückten mit hohem Kräfteaufgebot an und umstellte das Wohnhaus des 17-Jährigen. Bei den beschossenen Fenstern war ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 10:01

    LPI-G: Brandstiftung in Wohnblock

    Gera (ots) - Gera. Das Auslösen der Rauchmeldeanlage in einem Wohnblock in der Nikolai-Alexejewitsch-Ostrowski-Straße brachte am 13.10.2025 gegen 13:55 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Starke Rauchentwicklung ging von einer Wohnung im fünften Obergeschoss aus und zog bereits dicht durch das Treppenhaus. Bewohner aus vier Nachbarwohnungen wurden evakuiert. Sechs weitere Wohnungen mussten zur Sicherheit zwangsgeöffnet werden, die Anwohner waren jedoch nicht ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:57

    LPI-G: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der B7

    Altenburg (ots) - Nobitz. Ein 91-Jähriger befuhr am Montagmorgen (13.10.2025) mit seinem Ford die Bundesstraße 7 zwischen Burkersdorf und Altenburg. In gleicher Fahrtrichtung war eine 38-jährige Mitarbeiterin der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft gerade mit einem Daimler Unimog bei der Grasmahd. Der Senior setzte zunächst zum Überholen an, scherte jedoch aus noch unbekannter Ursache wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren