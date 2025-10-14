PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Wohnblock

Gera (ots)

Gera. Das Auslösen der Rauchmeldeanlage in einem Wohnblock in der Nikolai-Alexejewitsch-Ostrowski-Straße brachte am 13.10.2025 gegen 13:55 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Starke Rauchentwicklung ging von einer Wohnung im fünften Obergeschoss aus und zog bereits dicht durch das Treppenhaus. Bewohner aus vier Nachbarwohnungen wurden evakuiert. Sechs weitere Wohnungen mussten zur Sicherheit zwangsgeöffnet werden, die Anwohner waren jedoch nicht zu hause. Die Feuerwehr löschte zwischenzeitlich an der betreffenden Wohnung. Als Ausbruchstelle stellte sich ein in Brand gesetzter Eimer mit Papier heraus, der vor der Wohnung abgestellt worden war. Das Feuer hatte bereits auf die Wohnungstür übergegriffen und einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 09:57

    LPI-G: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der B7

    Altenburg (ots) - Nobitz. Ein 91-Jähriger befuhr am Montagmorgen (13.10.2025) mit seinem Ford die Bundesstraße 7 zwischen Burkersdorf und Altenburg. In gleicher Fahrtrichtung war eine 38-jährige Mitarbeiterin der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft gerade mit einem Daimler Unimog bei der Grasmahd. Der Senior setzte zunächst zum Überholen an, scherte jedoch aus noch unbekannter Ursache wieder ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:56

    LPI-G: 17-jähriger Kradfahrer verletzt

    Greiz (ots) - Seelingstädt. In den frühen Morgenstunden des 13.10.2025 um 05:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer die L1294 von Blankenhain kommend nach Seelingstädt. An der Kreuzung Gewerbegebiet Morgensonne kam der 17-jährige bei regennasser Fahrbahn zu Fall. Der Fahrer verletzte sich dabei, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste und am Krad entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:54

    LPI-G: Ladendieb hatte zuvor auch im Krankenhaus geklaut

    Greiz (ots) - Greiz. Am 13.10.2025 gegen 13:30 Uhr hat die Polizei Greiz die Info bekommen, dass ein bekannter Ladendieb mit Hausverbot gerade wieder den Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße ohne zu bezahlen verlassen hat. Schnell waren die Kollegen vor Ort und konnten den 36-jährigen Deutschen zu Fuß in der Nähe feststellen. Der räumte gleich ein, eine Getränkedose geklaut zu haben. Bei seiner Durchsuchung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren