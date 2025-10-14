Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Wohnblock

Gera (ots)

Gera. Das Auslösen der Rauchmeldeanlage in einem Wohnblock in der Nikolai-Alexejewitsch-Ostrowski-Straße brachte am 13.10.2025 gegen 13:55 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz. Starke Rauchentwicklung ging von einer Wohnung im fünften Obergeschoss aus und zog bereits dicht durch das Treppenhaus. Bewohner aus vier Nachbarwohnungen wurden evakuiert. Sechs weitere Wohnungen mussten zur Sicherheit zwangsgeöffnet werden, die Anwohner waren jedoch nicht zu hause. Die Feuerwehr löschte zwischenzeitlich an der betreffenden Wohnung. Als Ausbruchstelle stellte sich ein in Brand gesetzter Eimer mit Papier heraus, der vor der Wohnung abgestellt worden war. Das Feuer hatte bereits auf die Wohnungstür übergegriffen und einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. (DL)

