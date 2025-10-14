PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb hatte zuvor auch im Krankenhaus geklaut

Greiz (ots)

Greiz. Am 13.10.2025 gegen 13:30 Uhr hat die Polizei Greiz die Info bekommen, dass ein bekannter Ladendieb mit Hausverbot gerade wieder den Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße ohne zu bezahlen verlassen hat. Schnell waren die Kollegen vor Ort und konnten den 36-jährigen Deutschen zu Fuß in der Nähe feststellen. Der räumte gleich ein, eine Getränkedose geklaut zu haben. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizisten zudem noch eine Packung Brötchen. Außerdem stellten sie mehrere Medikamentefläschchen und medizinische Gegenstände fest, die sich einer Diebstahlsanzeige des Krankenhauses Greiz vom 10.10.2025 zuordnen ließen. Da der Mann, der unter Drogeneinfluss stand, in letzter Zeit häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt und ein Gericht wird nun über sein Verbleiben in Haft entscheiden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

