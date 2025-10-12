LPI-G: Brand in Mehrfamilienwohnhaus

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Samstagabend, den 11.10.2025 konnte ein Anwohner eines Einfamilienhauses in der Ludwig-Jahn-Straße in Zeulenroda gegen 23:10 Uhr Geräusche aus dessen Keller wahrnehmen. Aufgrund der Geräusche begab sich der Anwohner in seinen Keller, wo dieser auf einen weiteren, ihm unbekannten Mann traf, welcher soeben in dessen Keller einbrach und versuchte das Beutegut zu entwenden. Da der ...

