LPI-G: Brand in Mehrfamilienwohnhaus
Altenburg (ots)
In den Abendstunden des 11.10.2025 geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in Altenburg - An der Glashütte in Brand. Dabei wurde im weitestgehend leerstehenden Wohnhaus ein Schaden von mindestens 10.000,-EUR verursacht. Ermittlungen zur Brandursache und dem Verursacher wurden durch die Kriminalpolizei Gera übernommen.
