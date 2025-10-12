PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Mehrfamilienwohnhaus

Altenburg (ots)

In den Abendstunden des 11.10.2025 geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in Altenburg - An der Glashütte in Brand. Dabei wurde im weitestgehend leerstehenden Wohnhaus ein Schaden von mindestens 10.000,-EUR verursacht. Ermittlungen zur Brandursache und dem Verursacher wurden durch die Kriminalpolizei Gera übernommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

