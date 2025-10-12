Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Zeulenroda bei der Tat gestört

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstagabend, den 11.10.2025 konnte ein Anwohner eines Einfamilienhauses in der Ludwig-Jahn-Straße in Zeulenroda gegen 23:10 Uhr Geräusche aus dessen Keller wahrnehmen. Aufgrund der Geräusche begab sich der Anwohner in seinen Keller, wo dieser auf einen weiteren, ihm unbekannten Mann traf, welcher soeben in dessen Keller einbrach und versuchte das Beutegut zu entwenden. Da der Einbrecher bei der Tatbegehung gestört wurde, ergriff dieser umgehend die Flucht und entfernte sich zu Fuß von dem Tatort. Hierbei schien der Täter so überrascht wurden zu sein, dass dieser sein E-Bike am Tatort stehen ließ. Durch den Täter wurde nach ersten Erkenntnissen vor Ort lediglich ein Akkuschrauber entwendet. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurden vor Ort die Tatortarbeit und Spurensicherung durchgeführt, sowie ein Ermittlungsverfahren gegen zunächst Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0265293/2025 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

