Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag den 10.10.2025 gegen 23:30 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen VW Caddy in der Wiesenstraße in Weida feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Zudem stellte sich im Laufe der Kontrolle, nach intensiver Überprüfung heraus, dass es sich bei dem polnischen Führerschein des Fahrers, welchen dieser vorwies, um eine Totalfälschung handelte. Gegen den Fahrer wird nun wegen der begangen Trunkenheit im Straßenverkehr, der Urkundenfälschung, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. <MS>

