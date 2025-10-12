Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Zeulenroda gestoppt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend, den 10.10.2025 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:30 Uhr in der Puschkinstraße, Zeulenroda-Triebes einen Fahrradfahrer stoppen, welcher erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrradfahrer sollte zuvor einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, in dessen Folge starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 30-jährigen Fahrer einen Vorwert von 2,07 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und dieser in ein Krankenhaus verbracht, um hier eine beweissichernde Blutentnahme durchzuführen. Gegen den Fahrer wurde demnach ein Ermittlungsverfahren bezüglich der begangen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <MS>

