Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sexuelle Belästigung in der Straßenbahn - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus Gera mit der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Bieblach-Ost. An der Haltestelle Sorge / Markt stieg eine männliche Person zu und setzte sich auf einen freien "Gangplatz" neben die Jugendliche. Als die Bahn die Berliner Straße befuhr, sprach der Mann die junge Dame an und streichelte ihren Oberschenkel. Die Geraerin äußerte ihren Unmut und wollte sich entfernen. Da der Herr den Gang mit seinen Beinen versperrte, musste die Geschädigte über diese steigen. Hierbei griff der Täter der Jugendlichen an den bekleideten Schritt. Die 16-Jährige schaffte es an der Haltestelle Duale Hochschule aus der Straßenbahn zu steigen. Der Belästiger fuhr weiter in Richtung Bieblach-Ost und kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 50 bis 60 Jahre alt
   - korpulente Statur
   - rundliches Gesicht
   - sehr wenig bis keine Haare
   - trug eine blaue Jeans und einen grauen Strickpullover
   - sprach gebrochen Deutsch mit russischem Akzent
   - humpeltender Gang

Da sich nach Angaben der Geschädigten zum Tatzeitpunkt weitere Fahrgäste in der Bahn befanden, sucht die Geraer Polizei Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder zum Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0265081/2025 bei der Kriminalpolizei Gera (Tel.: 0365/8234 1465) zu melden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

