Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann blendet Autofahrer mit Laserpointer

Greiz (ots)

Greiz. Am 10.10.2025 gegen 02:15 Uhr wurde der Polizei durch einen 51-jährigen PKW Fahrer mitgeteilt, dass eine dunkel gekleidete Person, an der Schlossbrücke in Greiz, mit einem Laserpointer ihm ins Auto geblendet hat. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann auffinden und kontrollieren. Es handelte sich um einen polizeibekannten 36-jährigen, welcher alkoholisiert war. Er räumte die Tat ein und erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchte gefährliche Körperverletzung. Der Laserpointer wurde beschlagnahmt. (BF)

