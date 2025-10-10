PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann blendet Autofahrer mit Laserpointer

Greiz (ots)

Greiz. Am 10.10.2025 gegen 02:15 Uhr wurde der Polizei durch einen 51-jährigen PKW Fahrer mitgeteilt, dass eine dunkel gekleidete Person, an der Schlossbrücke in Greiz, mit einem Laserpointer ihm ins Auto geblendet hat. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann auffinden und kontrollieren. Es handelte sich um einen polizeibekannten 36-jährigen, welcher alkoholisiert war. Er räumte die Tat ein und erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchte gefährliche Körperverletzung. Der Laserpointer wurde beschlagnahmt. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:58

    LPI-G: Falsche Polizisten betrügen Rentnerin

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.09.2025 riefen Trickbetrüger eine 83-jährige Zeulenrodaerin an und gaben sich als Polizisten aus. Die Frau sei Ziel von Betrügern geworden und sie solle einen Betrag im 5-stelligen Bereich auf ein Konto der Staatsanwaltschaft zum Schutz überweisen. Dies tat die Frau ohne Nachfragen zu stellen. Nach wenigen Tagen meldeten sich die Betrüger wieder als Polizisten und gaben an, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:57

    LPI-G: Betrunken am Steuer

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Am 09.10.2025 gegen 18:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 52-jährigen Transporterfahrer in der Ortschaft Naitschau einer Verkehrskontrolle. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille hatte, was zur Folge hatte, dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (BF) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:57

    LPI-G: Dieb erbeutet Goldschmuck

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am 09.10.2025 gegen 14:00 Uhr sah ein 44-jähriger wie eine ihm unbekannte männliche Person auf seinem Grundstück herumlief. Als er ihn ansprach antwortete dieser in einer ausländischen Sprache und verließ das Grundstück. Der 44-jährige konnte nur erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota Yaris handelte der Farbe dunkelgrau mit der Länderkennung H für Ungarn. Den Mann beschrieb er als ca. 50-jährigen, 170 cm groß, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren