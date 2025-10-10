LPI-G: Betrunken am Steuer
Greiz (ots)
Langenwetzendorf. Am 09.10.2025 gegen 18:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 52-jährigen Transporterfahrer in der Ortschaft Naitschau einer Verkehrskontrolle. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille hatte, was zur Folge hatte, dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (BF)
