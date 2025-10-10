PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Steuer

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 09.10.2025 gegen 18:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 52-jährigen Transporterfahrer in der Ortschaft Naitschau einer Verkehrskontrolle. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille hatte, was zur Folge hatte, dass eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 12:57

    LPI-G: Dieb erbeutet Goldschmuck

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am 09.10.2025 gegen 14:00 Uhr sah ein 44-jähriger wie eine ihm unbekannte männliche Person auf seinem Grundstück herumlief. Als er ihn ansprach antwortete dieser in einer ausländischen Sprache und verließ das Grundstück. Der 44-jährige konnte nur erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota Yaris handelte der Farbe dunkelgrau mit der Länderkennung H für Ungarn. Den Mann beschrieb er als ca. 50-jährigen, 170 cm groß, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:56

    LPI-G: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.10.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen eines Drogenvortestes wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und wurde zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:56

    LPI-G: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall mit tragischem Ausgang

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.10.2025 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein tragisches Ereignis, bei welchem ein 79-Jähriger verstarb. Als ein 45-jähriger Busfahrer eines Linienbusses die Franz-Mehring-Straße befuhr, sah er im Gegenverkehr einen Pkw-Fahrer, welcher sich augenscheinlich in einem medizinischen Notfall befand. Der Busfahrer stoppte seinen Bus und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren