LPI-G: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 09.10.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen eines Drogenvortestes wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und wurde zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)
