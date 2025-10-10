LPI-G: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Greiz (ots) - Greiz. Am 09.10.2025, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Grünrathstraße über die Rettungsleitstelle einen Brand im Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizeibeamten befanden sich noch mehrere Personen im Objekt und mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Alle 21 anwesenden Bewohner im Alter von 0 bis 71 Jahren konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Neun Personen erlitten leichte Verletzungen, ...

