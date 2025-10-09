Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Mehrfamilienhaus

Greiz (ots)

Greiz. Am 09.10.2025, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Grünrathstraße über die Rettungsleitstelle einen Brand im Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizeibeamten befanden sich noch mehrere Personen im Objekt und mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Alle 21 anwesenden Bewohner im Alter von 0 bis 71 Jahren konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Neun Personen erlitten leichte Verletzungen, von denen sechs zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz gegen 06:00 Uhr vor Ort beenden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist der Brand auf bislang unbekannte Weise im Kellerbereich ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu möglichen Tatverdächtigen wurden aufgenommen und dauern an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. In der näheren Umgebung kam es zudem kurz vor dem Brandausbruch zu Sachbeschädigungen an insgesamt acht geparkten Fahrzeugen. Ob diesbezüglich ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich geben kann, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0262735/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell