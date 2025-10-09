PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Fehlalarm im Geraer Theater

Gera (ots)

Gera. Am 08.10.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einer Alarmauslösung der Gasmeldeanlage im Geraer Theater in der Theaterstraße. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte nach einer erfolgten Evakuierung ein Fehlalarm festgestellt werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die im Objekt befindlichen Personen oder die Bevölkerung. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Theaterstraße. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (SR)

