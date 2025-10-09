LPI-G: Fehlalarm im Geraer Theater

Altenburg (ots) - Schmölln. Am 07.10.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in Schmölln zu einem versuchten Betrugsdelikt. Nachdem ein 67-Jähriger eine Buchsammlung kaufen möchte, begibt sich ein bislang unbekannter Täter zur Verhandlung an die Wohnanschrift des 67-Jährigen. Der Unbekannte gibt sich als Mitarbeiter einer Firma aus und erläutert dem Geschädigten, dass er eine Registriernummer bräuchte, um die Bücher zu kaufen. Diese Nummer würde mehrere tausend Euro kosten. ...

mehr