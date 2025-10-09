LPI-G: Fehlalarm im Geraer Theater
Gera (ots)
Gera. Am 08.10.2025 kam es gegen 21:45 Uhr zu einer Alarmauslösung der Gasmeldeanlage im Geraer Theater in der Theaterstraße. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte nach einer erfolgten Evakuierung ein Fehlalarm festgestellt werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die im Objekt befindlichen Personen oder die Bevölkerung. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Theaterstraße. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell