LPI-G: Drogen- und Alkoholfahrt
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 08.10.2025 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenburg einen 17-jährigen Simson-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass dieser positiv auf Cannabis getestet und Alkohol konsumiert hatte. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (SR)
