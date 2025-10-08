PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Meuselwitz OT Wintersdorf. Am 07.10.2025 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 36-Jähriger verstarb. Nachdem dieser mit einem Quad in der Wiesenstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, kollidierte er mit einer Grundstücksumfriedung und wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 36-Jährige seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

