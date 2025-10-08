Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Gera (ots)

Gera. Am 07.10.2025 ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Eiselstraße und Keplerstraße. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Wiesestraße stadteinwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie anschließend nach links in die Keplerstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden 69-jährigen Pkw-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich an beiden Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

