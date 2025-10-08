LPI-G: Krankenhaus wieder von unbekanntem Täter heimgesucht

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom 02.10.2025 bis 05.10.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Jungbäume im Hofwiesenparkt, indem sie diese abknickten. Außerdem wurde eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter ...

