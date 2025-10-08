LPI-G: Krankenhaus wieder von unbekanntem Täter heimgesucht
Greiz (ots)
Greiz. In der Nacht vom 06.10.2025 zum 07.10.2025 wurde eine Praxis innerhalb des Krankenhauses Greiz durch einen unbekannten Täter heimgesucht. Der Täter riss dabei die Netzteile an drei Computern heraus, wodurch ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich entstand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (BF)
