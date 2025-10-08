Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 02.10.2025, 16:00 Uhr bis 07.10.2025, 12:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zur Wohnung eines 58-Jährigen aus Altenburg. Anschließend durchsuchte dieser die gesamten Räumlichkeiten und entwendete Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Anschließend verließ er die Wohnung unerkannt. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Ermittlungen nicht bekannt. Trotz umfangreicher Maßnahmen der Polizei konnten bisher keine Hinweise zu einem möglichen Täter erlangt werden. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447/ 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0261393/2025) (SR)

