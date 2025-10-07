LPI-G: Diebstahl aus Krankenhaus

Greiz (ots) - Greiz. Am 05.10.2025 parkte eine 50-jährige Frau ihren PKW in der Kleingartenanlage Hermann-Löhns in Greiz ab und vergaß diesen zu verschließen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte dies und entwendete aus dem PKW die Handtasche der Frau mit Portmonais samt diverser Geldkarten und Bargeld. Ebenfalls entwendete der Täter ein Mobiltelefon, welches geortet werden konnte. Die informierte Polizei nahm unmittelbar die Suche auf und konnte in der Gartenanlage ...

mehr