LPI-G: Diebstahl aus Krankenhaus
Greiz (ots)
Greiz. Zwischen dem 02.10.2025 und dem 06.10.2025 stahl ein unbekannter Täter aus der Poliklinikbereich im Greizer Krankenhaus einen PC Monitor. Der Schaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. (BF)
